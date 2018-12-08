К 70-летию отечественной компьютерной индустрии

4 декабря 2018 года в нашей стране отметили 70 лет с того дня, как советскими учеными Исааком Бруком и Баширом Рамеевым было получено первое в СССР авторское свидетельство на изобретение цифровой ЭВМ. Как это было рассказывается в материале руководителя программы по новым процессорам «Эльбрус» Александра Кима (генеральный директор "МЦСТ" и "ИНЭУМ имени Брука").

Начало работы Исаака Семеновича Брука над цифровыми вычислительными машинами относится к 1948 году, когда он совместно с Баширом Искадаровичем Рамеевым составил отчет о принципах работы цифровой ЭВМ с хранимой программой. В ходе работ 1950-51 годов под руководством Брука в Лаборатории электросистем Энергетического института Академии Наук СССР была разработана автоматическая цифровая вычислительная машина М-1. Её уникальность, помимо самого факта появления на свет, – ресурсы, удивительно скромные для того времени. Использовалось 730 вакуумных электроламп, машина занимала площадь 4 квадратных метра, потребляла 8 КВт. Все работы по созданию ЭВМ обеспечил коллектив из 9 человек, из которых только Исаак Брук имел учёную степень. Сегодня такой минималистический подход характерен для перспективного направления «интернета вещей».

Исаак Брук

Башир Рамеев

Создатели М-1 не были одиноки: тогда же, в 1948 году, начал заниматься быстродействующими электронно-счётными машинами Сергей Алексеевич Лебедев, основатель ИТМиВТ. Его первая ЭВМ – МЭСМ – была закончена также в 1951 году, на три месяца раньше М-1, но это было совершенно другое по характеристикам изделие: 6000 электровакуумных ламп, 60 м² занимаемой площади, около 25 кВт потребляемой мощности. Быстродействие МЭСМ было значительно выше, чем у М-1: приблизительно 3000 операций в минуту против 1000.

Сергей Лебедев

Разработчики М-1 и МЭСМ пришли к классическому построению своих цифровых вычислительных машин на основе архитектуры с хранимой программой (называемой сейчас архитектурой фон Неймана) независимо друг от друга и от работ американских ученых (известных в США с 1946 года и реализованных в ЭВМ ENIAC, но впервые опубликованных в Советском Союзе в сокращенном виде в 1962 году). Из разных подходов – минимализма и баланса «цена-производительность» И.С. Брука и достижения максимальных характеристик С.А. Лебедева – родились оригинальные и имевшие долгую историю развития семейства вычислительных машин – «малые» ЭВМ серий М, далее – СМ ЭВМ, и семейства «больших» ЭВМ БЭСМ и далее – супер-ЭВМ «Эльбрус».

В жизни выдающихся учёных – Сергея Лебедева и Исаака Брука – множество удивительных совпадений, отмеченных биографами, но безусловно главное – история российской и, более того, мировой вычислительной техники прочно связана с их именами. Несмотря на сложные времена, отечественная вычислительная техника продолжала и продолжает развиваться.

Современные российские микропроцессоры содержат на 6 порядков больше транзисторов, чем содержалось активных элементов в первых отечественных ЭВМ: например, в процессоре Эльбрус-8С разработки АО «МЦСТ» содержится 2,7 миллиарда транзисторов, а проектируемый микропроцессор Эльбрус-16С будет содержать порядка 6 миллиардов транзисторов. Серийно выпускаемые отечественные серверы «Эльбрус-804» достигают производительности в 1 ТФлопс. Эти достижения сегодня стали возможны именно благодаря традициям и научным школам разработки ЭВМ, основанным Лебедевым и Бруком, приемниками которых мы являемся.

К этой знаменательной дате телеканал «Культура» подготовил фильм "ЭЛЬБРУС": СОВЕТСКИЙ СУПЕРКОМПЬЮТЕР" из серии «Неизвестная история» со свидетельствами участников создания суперкомпьютеров серии «Эльбрус». В создании фильма принимал участие Юрий Степанович Рябцев, д.т.н., ведущий научный сотрудник АО «МЦСТ» и ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука», участник коллектива создателей супер-ЭВМ «Эльбрус». СМОТРЕТЬ ВИДЕО: https://youtu.be/bwkyFPAmTjo

Источник: МЦСТ