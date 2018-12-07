ВКС России получили очередные фронтовые бомбардировщики Су-34



Новосибирский авиазавод имени Чкалова передал ВКС РФ очередные Су-34 по гособоронзаказу. Это 122-я и 123-я серийные машины данного типа, поступившие нашим военным.

Новые самолеты, выпущенные в 2018 году, поступили в 2-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк 21-й смешанной авиационной дивизии, базирующийся на Урале. Ожидается, что полк получит еще 2 Су-34 с завода в Новосибирске до конца года. С их прибытием в части количество самолетов данного типа в России составит 125 единиц (Су-34 на экспорт пока не поставляется).

