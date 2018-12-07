 ﻿
﻿
07.12.2018

ВКС России получили очередные фронтовые бомбардировщики Су-34

sukhoi_su-34_2018_1_0.jpg
Новосибирский авиазавод имени Чкалова передал ВКС РФ очередные Су-34 по гособоронзаказу. Это 122-я и 123-я серийные машины данного типа, поступившие нашим военным.

Новые самолеты, выпущенные в 2018 году, поступили в 2-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк 21-й смешанной авиационной дивизии, базирующийся на Урале. Ожидается, что полк получит еще 2 Су-34 с завода в Новосибирске до конца года. С их прибытием в части количество самолетов данного типа в России составит 125 единиц (Су-34 на экспорт пока не поставляется).
sukhoi_su-34_2018_0.jpg

Тэги: 
Су-34
Новосибирск
НАЗ имени Чкалова
НАПО
ВКС России
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

Нравятся наши материалы? Вы можете помочь проекту!

1
﻿