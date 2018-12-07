Российским военным поставлен очередной учебный компьютерный класс для пилотов Ми-28Н



Разработчик программно-аппаратных решений для обучения пилотов ЦНТУ «Динамика» поставил очередной учебный компьютерный класс УКК-28-Л для подготовки и переучивания летных экипажей вертолета Ми-28Н, 11-й по счету.

Сейчас такие комплексы используются в Центре боевой подготовки и переучивания летного состава в Торжке, Военном авиационном инженерном университете в Воронеже и во многих строевых частях ВКС РФ. Очередной УКК-28-Л принят в эксплуатацию в Ростове-на-Дону в 183-м учебном центре Минобороны России.

Как сообщают представители предприятия «Динамика», это третья по счету версия данного учебного комплекса. Он позволяет проводить как индивидуальное обучение, так и подготовку в группах под руководством инструктора-преподавателя. Обучение доступно по летным (летчик, штурман-оператор) и инженерно-техническим специальностям (вертолет-двигатель, авиационное оборудование, радиоэлектронное оборудование, авиационное вооружение). Основные возможности учебного класса включают изучение теоретического материала по конструкции вертолета, закрепление теоретических знаний по эксплуатации бортовых систем, отработку первоначальных навыков и умений по выполнению полета, в том числе в особых случаях.

УКК-28-Л позволяет изучать летную эксплуатацию, отказы и неисправности бортовых систем в соответствии с РЛЭ, органы управления и контроля кабины экипажа в свободном режиме, органы управления и контроля вертолетных систем в кабине экипажа.

На фото вверху: серийный боевой вертолет Ми-28 ВКС России