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05.12.2018

Российские роботы Промобот работают уже в 26 странах мира

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Отечественный разработчик и производитель сервисных роботов вошел в число лучших экспортеров из регионов нашей страны. Компании из Перми удалось продать своих «Промоботов» в 26 государств мира.

На сегодняшний день на предприятии серийно выпускают «промоботов» 4-го поколения, дебютировавших в 2018 году на рынках США, Канады и стран Персидского залива. Это поколение российских роботов более совершенно технически, может общаться сразу с несколькими людьми и использует технологии нейросетей для подбора релевантных ответов на вопросы.
Также представители компании недавно сообщили в своем блоге о растущих объемах производства и переезде в связи с этим в более крупное помещение в Перми. Предлагаем небольшой фоторепортаж с места, где собирают российских роботов, продолжающих завоевание мирового рынка:

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Тэги: 
Роботы
Промобот v.4
экспорт
Пермь
будущее
Разделы: 
ИТ-сфера

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