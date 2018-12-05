Российские роботы Промобот работают уже в 26 странах мира



Отечественный разработчик и производитель сервисных роботов вошел в число лучших экспортеров из регионов нашей страны. Компании из Перми удалось продать своих «Промоботов» в 26 государств мира.

На сегодняшний день на предприятии серийно выпускают «промоботов» 4-го поколения, дебютировавших в 2018 году на рынках США, Канады и стран Персидского залива. Это поколение российских роботов более совершенно технически, может общаться сразу с несколькими людьми и использует технологии нейросетей для подбора релевантных ответов на вопросы.

Также представители компании недавно сообщили в своем блоге о растущих объемах производства и переезде в связи с этим в более крупное помещение в Перми. Предлагаем небольшой фоторепортаж с места, где собирают российских роботов, продолжающих завоевание мирового рынка:











