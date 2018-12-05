В 2019 году в России начнется постройка первого большого морозильного траулера проекта 5670WSD

Крупное отечественное предприятие «Рыболовецкий колхоз имени Ленина» заказывает на калининградском заводе «Янтарь» первый большой морозильный траулер нового российско-финского проекта 5670WSD. Сейчас в Калининграде для этого же заказчика уже строят 3 траулера-сейнера проекта SK-3101R – их сдадут в 2019 году (см. наш материал - http://tehnoomsk.ru/node/3124).

Новый БМРТ проекта 5670WSD представляет собой 121-метровое судно водоизмещением почти 5000 тонн. Это будет самый крупный из траулеров, строящихся в настоящее время на российских верфях. На борту судна будут расположены орудия лова, основное из которых – пелагический трал, рыбоперерабатывающая фабрика производительностью от 150 тонн в сутки и морозильные трюмы для хранения готовой продукции.