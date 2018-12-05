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05.12.2018

В 2019 году в России начнется постройка первого большого морозильного траулера проекта 5670WSD

bmrt_5670_russia_2019_0.jpg Крупное отечественное предприятие «Рыболовецкий колхоз имени Ленина» заказывает на калининградском заводе «Янтарь» первый большой морозильный траулер нового российско-финского проекта 5670WSD. Сейчас в Калининграде для этого же заказчика уже строят 3 траулера-сейнера проекта SK-3101R – их сдадут в 2019 году (см. наш материал - http://tehnoomsk.ru/node/3124).

Новый БМРТ проекта 5670WSD представляет собой 121-метровое судно водоизмещением почти 5000 тонн. Это будет самый крупный из траулеров, строящихся в настоящее время на российских верфях. На борту судна будут расположены орудия лова, основное из которых – пелагический трал, рыбоперерабатывающая фабрика производительностью от 150 тонн в сутки и морозильные трюмы для хранения готовой продукции.

Тэги: 
Калининград
завод Янтарь
проект 5670WSD
проект SK-3101R
траулер
БМРТ
большой морозильный траулер
рыболовецкий колхоз имени Ленина
судостроение
Разделы: 
Промышленное производство

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