Какой видят в России новую боевую машину морской пехоты



Одним из интересных проектов омского танкового завода (в составе «УВЗ») стала разработка концепции БММП на унифицированной боевой платформе. В документе, который легко можно найти в российских специализированных блогах, приводятся схема семейства перспективных боевых и обеспечивающих машин морской пехоты с учетом современных разработок российской «оборонки».

Как пишут разработчики, места высадки десанта могут иметь как песчаный, так и каменистый ландшафт. Площадь опорной поверхности гусеничной техники больше, чем у колёсной, что дает преимущество по проходимости на слабых грунтах. Давление на грунт сопоставимо с давлением, оказываемым стоящим пехотинцем (гусеничная – 0,85-0,9 кг/см2, колесная техника – 2,0 -2,5 кг/см2). Перспективная БММП предназначена для обеспечения высадки подразделений морской пехоты в ходе морской десантной операции, в том числе при загоризонтной высадке на необорудованное побережье, действий в шхерных районах и на островах и оказания огневой поддержки действиям десанта. Предлагаемый концепт предполагает постройку бронированной, плавающей, глиссирующей машины массой до 35 тонн с экипажем 3 человека и десантом 10 человек, оснащенной мощным газотурбинным двигателем. Она сможет развивать скорость до 75 км/ч по шоссе и до 37 км/ч по воде. Применяемые материалы, технологии и комплектующие обеспечивают эксплуатацию машины от – 60 до +50 °С.









Конструкция платформы позволит установить как серийно выпускаемые боевые модули типа «Бахча», так и любой из перспективных. Сами разработчики видят «с точки зрения огневой эффективности наиболее предпочтительной» вооружение новой пушкой калибра 57 мм (модуль «Кинжал», скорострельность до 80 выстрелов в минуту).

Перспективная БММП получит механизм изменения обвода корпуса. Он предназначен для улучшения гидродинамических характеристик машины при переходе из водоизмещающего режима плавания в режим глиссирующий и представляет совокупность механизмов, состоящих из гидроупровляемых механиком-водителем волноотбойного щитка, переднего щитка, двух щитков на днище корпуса и заднего щитка с механизмом изменения ходового дифферента.







Согласно данным из российских специализированных блогов, такие БММП при соответствующем интересе заказчика могут появиться на испытаниях в районе 2020-22 годов.