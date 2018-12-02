Ударная атомная подлодка «Князь Владимир» вышла на ходовые испытания



В самом конце ноября из Северодвинска впервые вышел в море атомный подводный ракетный крейсер К-549 проекта 955А («Борей-А», 09552) «Князь Владимир». Это четвертый по счету «Борей» и первый (головной) в модернизированной серии «Борей-А». Сейчас на Севмаше строятся еще 4 ударных однотипных атомохода: «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III», «Князь Пожарский».

Подводные крейсера стратегического назначения проекта «Борей-А» отличаются более совершенной радиоэлектронной «начинкой» и покрыты уникальным звукопоглощающим покрытием. 170-метровые корабли выполняют боевые задачи на глубинах до 400 метров. Под водой субмарина с экипажем около 100 человек разгоняется до 30 узлов (почти 56 км/ч). Кроме «главного калибра» в виде 16 баллистических ракет Р-30 (до 10 ядерных боеголовок на каждую ракету) лодки 955-го проекта несут на борту крылатые ракеты («Калибр», «Оникс» и т.д.), торпеды – их запускают из 6 аппаратов калибра 533 мм и 6 – калибра 324 мм.

Кроме 4 уже строящихся «Бореев-А» серия ударных лодок этого проекта будет продолжена как минимум еще 2 субмаринами. Также в ближайшие годы ожидается появление проекта ударного атомохода «Борей-Б» с очередными серьезными улучшениями в оборудовании.