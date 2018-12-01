О локализации L-410 и L-610 в России и запуске в серию Ил-114-300

Как мы уже писали ранее, в нашей стране осуществляется программа по локализации регионального 2-моторного самолета L-410 (см. наш материал http://tehnoomsk.ru/node/2978), также мы сообщали о работах по отечественному двигателю ВК-800С (см. http://tehnoomsk.ru/node/3363). Минпромторг РФ опубликовал новые данные о состоянии работ по самолетам региональной авиации.

По информации заместителя министра промышленности Олега Бочарова, сейчас работы по переносу производства L-410 в Россию находятся в следующем состоянии:

Для самолета готова 100%-российская бортовая радиоэлектроника. Она по качеству серьезно выше того что предлагает Thales, и впервые для КРЭТ (Концерн «Радиоэлектронные технологии») русский продукт дешевле (!) чем импортный аналог, несмотря на мелкую серийность. Впервые в современном проекте гражданского авиастроения промышленность вышла на уровень экономически оправданного импортозамещения, и это настоящий позитив от наших «оборонщиков».

Новый двигатель ВК-800С впервые «примерили» на L-410 минувшим летом. Сейчас собирается первая опытная серия этих силовых агрегатов со ступинским винтом.

В ноябре 2018 года Президенту страны был представлен первый выпущенный на УЗГА (Уральский Завод Гражданской Авиации) самолет, производство которого локализовано в России. Новый сборочный цех площадью 12500 квадратных метров позволяет говорить о том, что серийность выпуска L-410 обеспечена технически до уровня 20 самолетов в год.

«У нас уже сертифицированы поплавковые шасси для L-410 (см. http://tehnoomsk.ru/node/3334). Самолет произвел взлет/посадку даже по более укороченной дистанции. Мы безусловно продвигаемся в направлении того, чтобы наши жители в регионах получили комфортный продукт, чтобы в любых погодных условиях, на любых полосах получать надежную услугу. Одновременно ведутся работы по сертификации лыжных шасси, - отмечает замминистра промышленности России, - это будет полностью российский самолет, обеспеченный всем комплексом возможности для своевременного послепродажного обслуживания. Безусловно, летающий на лыже, летающий на поплавке. Конечно, есть желание пойти дальше, чтобы он взлетал с лыж, садился на поплавок, взлетал с поплавка, садился на шасси, с шасси садился на лыжи. Это, наверное, все-таки в будущем. Пока мы можем говорить только об однородности. Но самолет очень быстро «переобувается», делается это практически в полевых условиях. Были требования, особенно по Дальнему Востоку, связанные с тем, что по сертификату есть ограничения по взлетно-посадочной полосе, и что есть лучшие импортные аналоги. Ничего подобного – мы получили подтверждение сертификата, провели все испытания. 550 метров – достаточные условия для того, чтобы самолет работал, не ухудшая своих эксплуатационных характеристик.

Также проведены работы по дополнениям к сертификату, которые в ближайшее время должны быть валидированы. Мы понимаем, что он может летать над открытыми водными пространствами. И вообще это будет универсальный для региональных компаний самолет, который будет иметь возможности трансформации кабины: транспортная версия, санитарная, пассажирская. Хотим сделать очень гибкое предложение, чтобы авиакомпании могли оказывать широкий комплекс авиационных услуг. Также разработан специальный набор инструментов, которые позволяют резко снизить плановые уходы техники на ремонты.

У чешских коллег* в кооперации останется «жестяная работа» по планеру. Мы считаем, что ее локализовать в России не нужно. А вся высокоинтелектуальная производственная часть локализована в России», - отмечает Олег Бочаров.

Пока идет создание нового производства 64-местных самолетов Ил-114-300 (Минпромторг уже заложил финансирование на сборку в 2021 году первых 3 таких самолетов, завершаются работы по двигателям ТВ7-117СТ), решено также взять в работу уже готовую документацию на развитие L-410 – самолет L-610. Это 40-местная машина с 2 турбовинтовыми двигателями, которая была создана в последние годы СССР в Чехословакии по заказу «Аэрофлота». Впоследствии проект был заброшен, а после того, как завод был выкуплен российским владельцем, документация была переработана с учетом требований 2010-х годов. L-610 также с локализацией в России будут производить на Уральском заводе гражданской авиации.

На фото: один из опытных L-610, 1990-е годы

На фото: опытный патрульный самолет для флота на базе одного из Ил-114 первой серии

Таким образом, в нашей стране в течение ближайших 5-7 лет будет создана линейка региональных 2-моторных самолетов разной вместимости, независящих от западных поставщиков оборудования и двигателей: это локализованные 19-местные L-410 и 40-местный L-610 и обновленный 64-местный Ил-114-300.

*отметим, что завод по выпуску L-410 в Чехии полностью принадлежит российской УГМК