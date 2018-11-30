Еще 2 МС-21 начнут полеты в первой половине 2019 года



Программа летных испытаний нового российского пассажирского самолета МС-21 развивается. К двум уже летающим машинам в ближайшие месяцы присоединятся еще 2 борта – в марте и июне 2019 года. Сборка машин ведется на авиазаводе в Иркутске.

Первые 4 машины пока используют западные двигатели, но 15 ноября 2018 года наконец-то завершилась сертификация нашего ПД-14, и сейчас начинается работа по созданию версии МС-21 с отечественными конкурентоспособными моторами. Параллельно ПД-14 дорабатывается по топливной эффективности, а также ведутся все необходимые работы по подготовке к началу эксплуатации и обслуживанию новых российских двигателей. Производитель российских силовых агрегатов нового поколения плотно взаимодействует с авиастроителями – поставлена задача максимально эффективно проработать использование ПД-14 на МС-21.

Проект МС-21, несмотря на отсутствие у России мощной системы по продвижению такого типа пассажирских самолетов на мировой рынок, уже вызвал беспокойство в США самим фактом технологического развития, которое он придает отрасли гражданского авиастроения в нашей стране. Как отметил Олег Бочаров, заместитель министра промышленности РФ (кстати, выпускник МАИ по по специальности «авиационные двигатели и энергетические установки»), «на сегодняшний день наша промышленность имеет технологические заделы - мы уже сертифицировали отечественную композитную нить и показали, что по прочности она не уступает американским или европейским аналогам, в том числе применяемой в производстве крыла МС-21. Думаю, что мы в течении 2-х месяцев сможем заявить о том, что композитное крыло МС-21 это не только то, что удалось сконструировать нашим конструкторам. Мы понимаем, что наших иностранных коллег это напрягает, и мы хотим их напрягать. И они уже напряглись. Ульяновский завод «Аэрокомпозит», выпускающий исключительно гражданскую продукцию – крыло МС-21, оказался в новом санкционном списке США. Более серьезные оборонные предприятия не попали, он попал. Для нас это лишний раз показатель того, что они видят угрозу в появлении на рынке наших гражданских технологий».

Добавим, что МС-21 имеет более широкий фюзеляж, более комфортный салон, чем у западных конкурентов, более эффективен с точки зрения загрузки/выгрузки. У нашего нового самолета хорошая аэродинамика и экономика. Его уже ждут на российских маршрутах.



(интерьер кабины МС-21)