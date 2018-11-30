Анонсированы новые модели российских процессоров Байкал

Российская компания «Байкал Электроникс» обнародовала свои планы по созданию новых моделей процессоров «Байкал». Это 32-ядерный «Байкал-S» и 128-ядерный «Байкал-H». Завершение разработки первого из них ожидается в районе 2020 года, второго - еще через год.

Как известно, сейчас в серийном производстве находится одна модель процессора – самый первый «Байкал-Т1». Он построен на архитектуре MIPS и рассчитан, в основном, на сектор телекоммуникационного и промышленного оборудования. Это 2-ядерный и довольно простой процессор 2015 года разработки.

В конце 2018 года «Байкал Электроникс» обещал показать 8-ядерный «Байкал-М» архитектуры ARM по технологии 28 нм («Техносфера» писала об этом более года назад – см. http://tehnoomsk.ru/node/2859). Сейчас стало известно, что он появится в начале 2019 года, а характеристики его будут такие:

Также интересно, что «Байкал-М» обещают использовать на многопроцессорных платах (по 2 и 4 процессора) и он позиционируется как серверный. А вот по «Байкалу-S» пока конкретной информации не было. Из свежих новостей: это будет тоже ARM v.8, но уже по 16-нм технологии, количество ядер – 32, частота – по 2 ГГц, поддержка DDDR4-2667. Остальные характеристики в таблице:

Наиболее же интересная тема, которой команда разработчиков «Байкалов» буквально заинтриговала при анонсе своих будущих процессоров – «Байкал-H» (обратим внимание, что это сопроцессор, предназначенный для интеллектуального анализа данных). Сейчас началась работа по созданию ускорителя вычислений для этого перспективного российского процессора. Отдельно скажем, что это будет «собственная архитектура», какая пока не сообщается.