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28.11.2018

Головной атомный ледокол Лидер будут строить на Дальнем Востоке

lider_10510_project_2018_mockup_0.jpgВ России сейчас ведутся активные работы по созданию нового ледокола проекта «Лидер» (проект 10510, подробнее о судне – см. http://tehnoomsk.ru/node/2908). Первое 209-метровое судно будет строиться на заводе «Звезда» в городе Большой Камень в кооперации с предприятиями ОСК, включая Балтийский завод.

По состоянию на ноябрь 2018 года в Нижнем Новгороде Опытное конструкторское бюро машиностроения имени Африкантова уже завершило проектирование нового реактора РИТМ-400 для самого мощного ледокола мира, каким будет «Лидер». Новые ледоколы получат по 2 таких атомных реактора (по 315 МВт тепловой мощности каждый с мощностью судна на винтах около 120 МВт).

Таким образом, развитие проекта «Лидер» в России продолжается, и если ранее озвученные сроки будут соблюдены, то в районе 2020-21 годов должна состояться закладка головного судна.

Тэги: 
ЛК-110Я
проект 10510
ледокол Лидер
РИТМ-400
будущее
ОСК
завод Звезда
Дальний Восток
ОКБМ имени Африкантова
Росатомфлот
Разделы: 
Транспорт

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