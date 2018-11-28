Головной атомный ледокол Лидер будут строить на Дальнем Востоке

В России сейчас ведутся активные работы по созданию нового ледокола проекта «Лидер» (проект 10510, подробнее о судне – см. http://tehnoomsk.ru/node/2908). Первое 209-метровое судно будет строиться на заводе «Звезда» в городе Большой Камень в кооперации с предприятиями ОСК, включая Балтийский завод.

По состоянию на ноябрь 2018 года в Нижнем Новгороде Опытное конструкторское бюро машиностроения имени Африкантова уже завершило проектирование нового реактора РИТМ-400 для самого мощного ледокола мира, каким будет «Лидер». Новые ледоколы получат по 2 таких атомных реактора (по 315 МВт тепловой мощности каждый с мощностью судна на винтах около 120 МВт).

Таким образом, развитие проекта «Лидер» в России продолжается, и если ранее озвученные сроки будут соблюдены, то в районе 2020-21 годов должна состояться закладка головного судна.