В России разрабатывают новый эффективный биоадсорбент для очистки рек



Ученые Сибирского федерального университета (Красноярск) сообщили о ведущейся разработке эффективного адсорбента на основе структурированного биоматериала. Основой нового адсорбента выступает сырьё, полученное из сибирской лиственницы Lárix sibírica.

Для чего нужен новый адсорбент? Сегодня реки в районах промышленных центров страдают от повышенного содержания фенолов, нефтепродуктов, соединений металлов (железо, медь, марганец, реже кобальт, никель). Новая разработка будет эффективна не только в отношении ионов тяжёлых металлов, но и органических красителей – прототипов ароматических загрязнителей с тяжёлыми атомами в структуре и вариацией типа функциональных групп. Ученые из Красноярска рассчитывают начать внедрение своей разработки на территории своего родного края - в качестве фильтра для очистки сточных вод на водоканалах и рекомендовать новинку крупным промышленным предприятиям для их очистных сооружений.

Как уточняют разработчики, химическая модификация природной матрицы позволяет получить водорастворимый материал (сульфатированный арабиногалактан) для создания полиэлектролитного комплекса – «очистителя» загрязняющих веществ, помогающего, к тому же, утилизировать продукты деревообрабатывающей промышленности. Помимо растительного сырья в состав биосорбента войдёт еще один компонент – хитозан, который получают либо из панцирей крабов или из низших грибов путём удаления ацила (карбонового соединения).