Новая линейка российских гражданских SDR-радиостанций появится в 2019 году



Отечественный концерн «Созвездие» создает несколько моделей переносных, автомобильных и стационарных радиостанций для альтернативы зарубежной продукции Motorola, Hytera и Kenwood. Анонсирован экспорт и массовое производство устройств.

На данный момент представлен внешний вид (дизайн) новых средств связи гражданского назначения (на иллюстрации). Сообщается, что новые помехозащищенные портативные российские радиостанции будут обеспечивать качественную связь на расстоянии до 10 км, а базовые – в радиусе до 30 км. Основные технические решения радиостанций защищены патентами РФ, сейчас производится патентование за рубежом. Радиостанции предназначены для работы в сложных климатических условиях, защищены от влаги, пыли и бытовых падений.

По данным разработчика, конкурентными преимуществами новых российских SDR-радиостанций концерна являются оригинальная разработка и схемотехнические решения, дизайн, интуитивно понятный интерфейс. Радиостанции производства концерна совместимы с другими существующими отечественными и зарубежными гражданскими системами профессиональной мобильной радиосвязи. Изделия будут реализованы в среднем ценовом сегменте относительно других крупных производителей.