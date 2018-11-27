ВК-2500П - новую версию российского двигателя для боевых вертолетов запускают в серию



На отечественном предприятии «ОДК-Климов» сообщили о завершении работ над новым турбовальным двигателем ВК-2500П, являющимся развитием ранее выпускавшейся модели. Первые силовые агрегаты данного типа уже используются на находящемся на испытаниях новом боевом вертолете Ми-28НМ.

Как сообщают разработчики, ВК-2500П сейчас запускают в серийное производство. Мотор получил новую систему автоматизированного управления, которая снижает трудоемкость технического обслуживания, повышает безопасность полетов и улучшает технические характеристики силовой установки. Мощность двигателя на чрезвычайном режиме повышена с 2700 до 2800 л.с, на взлетном режиме – с 2400 до 2500 л.с. Ресурс до первого капитального ремонта увеличен с 2000 до 3000 час/циклов.

Ми-28НМ – машина, в которой учтен опыт боевого применения «двадцать восьмых» в Сирии (на вооружении ВКС России сейчас состоят около 110 Ми-28, производство которых ведется на Ростовском вертолетном заводе). В новой версии 11-тонного «летающего танка» расширены боевые возможности за счет использования нового радиоэлектронного оборудования, систем вооружения и двигателей.

