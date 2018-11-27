Состоялась выкатка первого летного экземпляра самолета Ил-112В (ФОТО)



27 ноября 2018 года в Воронеже первый легкий военно-транспортный самолет нового поколения Ил-112В покинул сборочный цех. Этого события ждали долго все любители авиации, а те, кто ненавидит российскую технику, упрямо говорили, что «проект закроют» и писали гадости в адрес его создателей. Тем временем, на заводе продолжалась доводка первой машины.

Ил-112В с номером «01-01» из цеха передан на летно-испытательную станцию предприятия. Теперь после наземных испытаний всех систем самолета начинается подготовка к его первому полету. Машина должна подняться в небо до конца 2018 года. Легкий военно-транспортный самолет предназначен для перевозки грузов до 5 тонн и ориентирован на замену в российской армии самолетов еще советской сборки Ан-24 и Ан-26, выработавших свой ресурс. Ил-112В оснащен отечественными турбовинтовыми двигателями.









Медиаресурс "Техносфера. Россия" поздравляет создателей нового самолета с очередным этапом в его создании. Ждем Ил-112В в небе нашей страны!