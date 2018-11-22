В России создан новый комплекс диагностики дизельных двигателей для локомотивов



Как сообщает SM-news, на Омском заводе транспортной электроники создали и успешно испытали принципиально новое автоматизированное оборудование для диагностики массово используемых на российских железных дорогах дизельных силовых установок.

Стартовым заказчиком такого комплекса уже стал завод по ремонту локомотивов в Оренбурге. Разработка представляет набор оборудования, которое можно переносить в двух кейсах общей массой со всеми проводами - до 60 килограммов. Электронная начинка позволяет передавать данные на компьютер, где в специальной программе отображаются рабочие процессы в каждом цилиндре дизельного двигателя локомотива:



По данным завода-разработчика, новый комплекс позволяет:

- регистрировать и отображать на рабочем месте оператора численные значения параметров рабочего процесса в каждом цилиндре дизеля (для оценки его технического состояния);

- графически представлять индикаторные диаграммы для каждого цилиндра дизеля;

- рассчитывать показатель энергоэффективности локомотива (ПЭЛ) для оценки качества проведенного ремонта тепловоза;

- формировать электронную базу проведенных испытаний на стационарном персональном компьютере;

- формировать и печатать протоколы испытаний тепловоза для оценки качества его ремонта.

Определение показателя энергоэффективности локомотива посредством комплекса производится непосредственно на реостатной станции завода (депо) при проведении реостатных испытаний после плановых видов ремонта с нагружением силовой установки тепловозов на водяной реостат или на его собственные тормозные резисторы без использования каких-либо специальных режимов, не предусмотренных при проведении плановых испытаний.

Ожидается, что выпуск нового оборудования начнется на предприятии уже в следующем году.