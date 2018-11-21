НАМИ показал новый российский электромобиль со встроенными солнечными батареями (ВИДЕО)



Разработчики автотранспорта из государственного предприятия НАМИ, известного всей стране по проекту «Кортеж» (сегодня - «Аурус»), представили свою экспериментальную электрическую легковушку на базе обычной «Калины». В ее капот интегрированы солнечные батареи.

Машина, конечно, не может быстро заряжаться от солнца, но подобное решение позволяет, оставив ее на парковке в рабочий день, вернуться к заряженному без сети автомобилю. Подробности в совместном видеосюжете канала «Россия 1» и ФГУП НАМИ: