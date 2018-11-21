Новая версия РСЗО Град получила высокоточные снаряды



Развитие легендарной отечественной реактивной системы залпового огня «Град» - РСЗО 9К51М «Торнадо-Г» в декабре 2018 года получит новый тип боеприпасов, созданных в НПО «Сплав». Это снаряды с программируемым указанием координат цели.

«Торнадо-Г» сейчас производится серийно и поступает на вооружение Российской армии. Например, недавно производитель отправил очередную партию в 15 таких боевых машин в одну из военных частей Центрального военного округа. В отличие от старых «Градов», при внешнем сходстве с ними, эта РСЗО имеет значительно возросшие характеристики. Система оснащена цифровым защищенным комплексом управления и новыми боеприпасами, в 3 раза мощнее обычных «градовских». Дальность стрельбы достигает 37-40 км обычными припасами, сообщалось о разработке боеприпаса с дальностью до 100 км.

Появление нового типа снаряда для оснащения «Торнадо-Г» расширяет возможности системы, превращая ее в высокоточное оружие. Также это позволит поражать цели меньшим количеством боеприпасов. Испытания новых российских снарядов для РСЗО стартуют в декабре 2018 года.