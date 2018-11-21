Новый российский селекционный комбайн СК-110 готовится к запуску в серию



Государственное предприятие «Омский экспериментальный завод» сообщило о завершении испытаний в этом году на полях НИИ сельского хозяйства Крыма своей новой разработки 2018 года – селекционного комбайна СК-110.

По итогам успешно проведенной обкатки на полях, на предприятии получены необходимые для запуска в серию сертификаты и разрешающие документы. Компактный СК-110 предназначен для обмолота селекционных делянок с кратчайшим временем бездействия и работы на опытных станциях. Производитель описывает сферу его применения так: научно-исследовательские организации (НПО, НИИ, МИС), опытные и селекционные станции, опытно-показательные и фермерские хозяйства, занимающиеся выведением новых сортов сельскохозяйственных культур, поиском новых технологий выращивания и возделывания кормовых, технических, зерновых и хлебных культур.

СК-110 имеет массу около 2,7 тонн и оснащен российским экономичным двигателем Д-144-40В. Благодаря использованию высокотехнологичной воздушной очистки на комбайне его эксплуатанты получают наилучшую чистоту собранной культуры без примесей и малых потерь зерна, не допуская смешивания разных видов культур. СК-110 из Омска имеет гидростатическую трансмиссию и бесступенчатое регулирование скорости. Благодаря двум изменяемым диапазонам скорости машина равномерно передвигается как по опытному участку, так и по дорогам общего пользования.

