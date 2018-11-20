Количество новых электропоездов Ласточка на железных дорогах России превысило 110 единиц

Продолжается поставка новых скоростных электропоездов ЭС2Г «Ласточка» завода «Уральские локомотивы» заказчикам – пригородным пассажирским железнодорожным предприятиям в регионах России. Недавно очередные поезда данного типа российского производства запустили в Пермском крае.

Выпуск ЭС2Г на Урале начат в 2015 году. В основе конструкции - немецкий электропоезд Siemens Desiro ML. В 2017 году уровень российских компонентов в конструкции «Ласточек» превысил 80 %.

Поезда российского производства развивают скорость до 160 км/ч и состоят из 5 или 10 вагонов (соответственно это 130- или 255-метровые составы). Эксплуатационные температуры электропоезда составляют от минус 40 до плюс 40 градусов. «Ласточки» рассчитаны на работу на срок до 40 лет.

Сейчас поездов ЭС2Г завода «Уральские локомотивы» на российских железных дорогах уже 111 единиц, и их выпуск продолжается в трех модификациях «Стандарт», «Премиум» и «ЭМ». «Ласточки» эксплуатируют на пригородных направлениях Московской, Ленинградской, Калининградской и Свердловской областей, на Московском центральном кольце, а также на межрегиональных маршрутах от Москвы до Курска, Орла, Иваново и от Санкт-Петербурга до Пскова. На очереди – регионы Урала и Сибири.