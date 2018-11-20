Самый большой российский нефтезавод выбрал уникальное отечественное оборудование



Крупнейшее предприятие нашей страны в сфере нефтепереработки, Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ), заказал у «Ижорских заводов» 400-тонную отпарную колонну для финальной очистки, осушки и стабилизации дизельного топлива от водородсодержащих газов.

Отечественное крупногабаритное оборудование для нового производства морозостойкого дизельного топлива доставят в следующем году водным транспортом по Северному морскому пути, затем по рекам Обь и Иртыш в Омск. Высота колонны составит 37 метров, диаметр 3,6 метра, масса 400 тонн. Использование специальных марок термостойкой стали и применение современных технологий антикоррозионной обработки обеспечат надежную и стабильную работу нового комплекса.

Новый комплекс производительностью 2,5 млн тонн по сырью позволит увеличить в России выпуск зимних и арктических марок дизельного топлива Евро-5 и заменит две установки предыдущего поколения. Проект реализуется в рамках второго этапа программы модернизации ОНПЗ. Объем инвестиций - 17,5 млрд рублей.

Добавим, что в 2015 году Ижорские заводы изготовили для ОНПЗ шесть крупногабаритов для комплекса глубокой переработки нефти, также строящегося в рамках масштабной модернизации.

Как отмечают в пресс-службе нефтезавода, новая установка гидроочистки (гидроизодепарафинизации) дизельных топлив обеспечит переработку увеличенного объема вторичного газойля, который поступит в производственную систему Омского НПЗ после запуска в эксплуатацию новой установки замедленного коксования.