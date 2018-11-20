В России названы предприятия-лидеры импортозамещения-2018



В Общественной Палате состоялась торжественная церемония награждения лауреатов и номинантов главной премии России в сфере импортозамещения и экспорта - победителей четвертого по счету конкурса премии «Приоритет».

Открыл мероприятие Президент Оргкомитета премии Виталий Расницын, приветствовавший собравшихся в зале представителей политического и делового сообществ России, участников, номинантов и лауреатов конкурса в 28 основных и двух специальных номинациях. Главное событие года в сфере импортозамещения, на котором стали известны имена всех победителей, посетило более 250 человек.

В начале церемонии было зачитано приветствие премии и ее участникам от заместителя председателя Правительства РФ Ю.И. Борисова. Затем началось главное: торжественное награждение победителей конкурса нынешнего года, представители которых получали главные награды конкурса от авторитетных фигур российского политического и экономического сообщества.

Первыми получили награды победители номинаций «Приоритет-Оборонпром» и «Приоритет-Машиностроение». Награждали победителей в этих номинациях председатель комиссии ГД РФ по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса, первый заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству В.В.Гутенёв, председатель комитета ГД РФ по обороне В.А.Шаманов и генеральный директор АО «РТ Техприёмка» В.М.Шорин.

В номинации «Приоритет-Оборонпром» лауреатами стали пылезащитные устройства мультициклонного типа для вертолетов марки «Ми» от Московского вертолётного завода имени М. Л. Миля, прибор ДИСС-450, созданный в Ульяновском КБ приборостроения», прототипы баллистических вычислителей для снайперских винтовок «Спартанец» и «Альфа-5» компании S2 Ballistix, обтекатель 1801-2 ракеты 9М317 от Обнинского НПП «Технология» имени А. Г. Ромашина, а также серия электроцентробежных насосов компании «Гидравлика».

В номинации «Приоритет-Машиностроение» лауреатами названы коммунальная вакуумная подметальная уборочная машина МК2000, выпускаемая на Машиностроительном заводе имени М. И.Калинина из Екатеринбурга, грохоты «Сомэкс» производства НПО «Сомэкс» и составная часть подводно-добычного комплекса (ПДК), разработанная на ОАО «Салаватнефтемаш».

Президент Союза нефтегазопромышленников России Г.И.Шмаль вручил награды победителям номинации «Приоритет-ТЭК». Ими стали сейсмокомплекс Geoplat компании «Гридпойнт Дайнамикс» и центробежный горизонтальный шламовый насос, созданный в АО «Сибирская угольная энергетическая компания».

В номинации «Приоритет-Химпром» победу одержал Рязанский филиал Московского Политехнического Университета, представивший на конкурс свою новинку – метод пневмосепарации. А в номинации «Приоритет-Электроника» победу одержали НПО «Магратеп» и его продукция: мощные магнетроны непрерывного действия, а также Концерн «Морское подводное оружие - ГИДРОПРИБОР», за разработку и внедрение прибора Б107.

В номинации «Приоритет-Транспорт»- это Демиховский машиностроительный завод, разработавший и запустивший в производство электропоезд ЭП-3Д – и ООО «Русэлпром», за комплекты тягового электрооборудования (КТЭО) для карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Высокие награды в трех номинациях вручил вице-президент Торгово-промышленной палаты России Д.Н.Курочкин.

В номинации «Приоритет-Металлургия» - Металлургический завод «Электросталь» с линейкой заготовок из легированных и жаропрочных сплавов и ПАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат» со своим новым продуктом – оцинкованным металлопрокатом и металлопрокатом с полимерным покрытием SteelArt. Лауреатами в номинации «Приоритет-Оборудование» стали ПАО «Арзамасское научно-производственное предприятие «ТЕМП-АВИА» и его акселерометр АТ1105, а также ГМС «Ливгидромаш» и магистральные насосные агрегаты серии НГПН-М3600. Высокие награды в этих двух номинациях вручал победителям президент Всероссийской организации качества Г.П.Воронин

И два победителя в номинации «Приоритет-Станкостроение», награды в которой вручал генеральный директор Фонда развития промышленности Р.В.Петруца. В номинации «Приоритет-Станкостроение» успех праздновали компания «Станкомашстрой» и ПАО «Электромеханика»: победу одержали их продукты – соответственно токарные обрабатывающие центры серии ST25 и системы управления с электронно-лучевым генератором для комплектации электронно-лучевых установок.

Также по два лауреата в номинациях «Приоритет-Легпром» и «Приоритет-Услуги». В номинации «Приоритет-Легпром» ими стали компании, выпускающие зимние инновационные товары. Это производственно-технологическая компания «Модерам» и ее утепленная обувь для эксплуатации на открытом воздухе в зимний период и в особых климатических поясах, а также компания «С2 Групп» и ее изобретение – утеплитель для одежды «Слайтекс». В номинации «Приоритет-Услуги» первенство праздновали компании «Глювекс» и «Блистерпром», первая за создание Центра трансфера технологий производства высокоактивных фармацевтических ингредиентов онкологических лекарств, вторая – за пластиковые и блистерные упаковки. Все четверо получали награды из рук председателя Союза потребителей России П.Б.Шелища и председателя комитета по потребительскому рынку ТПП РФ А.И.Борисова.

Сразу три победителя в номинации «Приоритет-Мед». Ими стали малое предприятие «Ортез», создавшее ортезы для гидрореабилитации детей со спастическими параличами, компания «Плазма-ФТК» и ее фибринтромбиновый клей «Криофит», а также диагностические реагенты для клинической лабораторной диагностики, выпускаемые АО «Диакон-ДС». В специальной номинации «Привлечение иностранных инвестиций в высокотехнологичную отрасль» безоговорочную победу одержала научно-технологическая фармацевтическая фирма «Полисан», запустившая при поддержке иностранных партнеров в этом году производственную линию третьей очереди своего фармацевтического завода. Всех их поздравил с победой генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей В.А. Дмитриев.

Больше всего лауреатов в номинации «Приоритет-Агро» - восемь. Их награждали вице-президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» И.В.Захарова и начальник управления стратегического развития Департамента стратегии и корпоративного развития АО «Россельхозбанка» А.В.Фокин. В категории «Пищевая промышленность» выигрыш был на стороне шпрот в масле из балтийской кильки ТМ «Капитан вкусов» компании «Дальпромрыба». В категории «Животноводство» - заменитель цельного молока для телят «Нэомилк» компании «Мустанг Технологии Кормления». В категории «Мясомолочная промышленность» - мягкие сыры с белой и голубой плесенью ТМ White Cheese from Zhukovka, выпускаемые на заводе «Жуковское молоко». В категории «Кондитерская промышленность» - мини-торты торговой марки BakerHouse Раменского кондитерского комбината. В категории «Растениеводство» - интеллектуальная система управления для автоматизации процессов и контроля биологических характеристик растений Fitonice компании «Фитонайс». В категории «Виноделие и ликёро-водочная промышленность» - линейка молодых вин «Шато Тамань» ООО «Кубань-Вино». И, наконец, в категории «Сельскохозяйственное машиностроение» победу одержали алюминиевый зерновоз «Тонар», созданный на Машиностроительном заводе «Тонар», и зерносушилки «МИГ» от ООО «Агромиг».

Семь лауреатов в одной из флагманских номинаций премии – «Приоритет-Фарма». Ее победителями стали НПО «Микроген» с препаратом «Релатокс», ЗАО «Биокад» с препаратами на основе моноклональных антител для лечения раковых заболеваний, генно-инженерные инсулины компании «Герофарм», ЗАО «Кананфарма Продакшн» с препаратом «Спарекс®», АО «Генериум» и проект «Диаскинтест», НПО «Петровакс Фарм» и препарат «Гриппол Квадривалент®», филиал Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н.Блохина и его лекарственный препарат «Оксалилиплатин-Ронц®». Наконец, в специальной номинации «Эффективное производство» победу праздновала компания «Ниармедик», запустившая производство по выпуску реагентов для генетической идентификации личности человека и установления родства. Победителей чествовал первый заместитель министра промышленности и торговли России С.А.Цыб, который в свою очередь был удостоен награды в номинации «Приоритет-Персона» за личный вклад в развитие импортозамещения в фармацевтической отрасли.

Одна из самых конкурентных номинаций премии – номинация «Приоритет-IT». В ней первенствовали компании «Хоулмонт Самара» и ее платформа для быстрой разработки корпоративного программного обеспечения CUBA, «Лаборатория Информационных Технологий» с технологией построения сети унифицированных коммуникаций Symway, платформа «Битрикс 24» компании «1С-Битрикс». Помимо них в номинации победу одержали Группа Компаний «Инфопро» с одноименным продуктом для планирования режимов, и платформа R-Vision Incident Response Platform компании ««Р-Вижн».

Как и лауреатам предыдущей номинации, победителям самой инновационной номинации премии, «Приоритет-Инновация», награды вручал заместитель генерального директора АНО «Развитие человеческого капитала», ректор Технограда Максим Юрьевич Киселев. Тут два победителя: система автоматизированного проектирования и моделирования бортовых вычислительных сетей SpaceWire перспективных космических аппаратов, созданная в АО «Информационные Спутниковые Системы» - и Московский Эндокринный Завод» со своим инновационным препаратом, гидрохлоридом морфина в таблетках.

И, наконец, пять продуктов-лауреатов в номинации «Приоритет-Перспектива». Ими стали имплантаты из углеродных композиционных материалов компании «Швабе-Карбон», элемент электрохимический системы литий/диоксид марганца с органическим электролитомАО «Энергия», линейка датчиков, разработанная в ЭнгельсскомОКБ «Сигнал», комплексные решения связи на базе блок-контейнерных систем научно-производственной фирмы «Микран» и оригинальный препарат Сатерекс® компании «Фармасинтез».

Мероприятия Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет» 2018 года завершились торжественным награждением 93 номинантов премии почетными дипломами.

Очень скоро, уже в первые месяцы нового года примет старт пятый по счету конкурс премии «Приоритет-2019» и первый этап приема заявок. До новой встречи в будущем году!