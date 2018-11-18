Р-098-БПАК: Новая российская цифровая система КВ-связи для армии



Разработчики из Калужского НИИ телемеханических устройств (КНИИТМУ) смогли создать технологию серьезного повышения качества связи в коротковолновом диапазоне. Разработка позволяет увеличить длину передаваемых сообщений с минимальными потерями (не более 1%) примерно в 1000 раз (с 0,00095 Мбит до «нескольких» Мбит).

Разработка ориентирована на использование в Вооруженных силах России – она позволяет получить практически новое качество связи в КВ-диапазоне. Сейчас готова рабочая конструкторская документация первого базового программно-аппаратного комплекса, основанного на обновленной технологии и получившего сокращенное обозначение Р-098-БПАК. В ближайшее время планируется создать опытный образец аппаратуры для испытаний в полевых условиях.

Добавим, что Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств (КНИИТМУ) входит в состав государственного холдинга «Росэлектроника». Организация в будущем году отметит свое 60-летие: она была создана в 1959 году как Государственный союзный научно-исследовательский институт № 225 в составе Государственного комитета СССР по радиоэлектронике.

На фото: стенд КНИИТМУ с гражданскими разработками на Международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2018»