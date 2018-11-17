Первые 12 ЗРК Тор-М2ДТ для Российской армии



Отечественные военные в ноябре 2018 года получат первые 12 боевых машин зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Тор-М2ДТ на шасси двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30. Это первый дивизион новых ЗРК, предназначенных для использования в Арктике.

Тор-М2ДТ был впервые показан на Параде Победы 9 мая 2017 года. Кроме уникального шасси гусеничного вездехода «Витязь» Ишимбайского машиностроительного завода новый ЗРК имеет вдвое больше ракет – их по 16 на каждой машине. Характеристики ракет позволяют сбивать все виды малозаметных целей на высотах от 10 метров до 10 километров и на дальности от 1 до 16 км. Каждая машина с пусковыми установками может обстреливать одновременно до 4 целей.

Эффективность проверена на учениях 2018 года, где Тор-М2ДТ сбил одновременно 2 из 2 крылатых ракет (мишени-аналоги). В военных действиях модификация Тор-М2ДТ пока участия не принимала.