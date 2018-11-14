Как выбрать качественный видеодомофон?

Домофоны, оснащенные функцией видеоизображения, пользуются большой популярностью. Современные модели могут быть многоканальными, с переговорной трубкой, с цветным экраном или черно-белым монитором. Разнообразие товаров подобного рода вызывает некоторые трудности у покупателей. Возникает вопрос не только, как выбрать качественный товар, но и какой модели отдать предпочтение в каждом конкретном случае.

Стоит ли покупать домофон с видеосвязью

Видеодомофон популярен в Киеве, поскольку жители мегаполисов более склонны к модернизации собственных жилищ с помощью передовых технологий. Устройства с видеосвязью можно смело отнести именно к категории инновационных устройств.

Домофон позволяет узнать, кто пришел, а при необходимости даже сделать снимок или видео. Усовершенствованные модели могут самостоятельно делать снимки всех, кто пытался попасть в дом. Еще одна интересная функция – запись и сохранение обращения визитера к хозяевам дома на случай их отсутствия.

Как выбрать идеальное устройство

Лучше обратиться в компанию, которая не только продает домофоны, но и занимается их установкой. Выбор оборудования лучше осуществлять в несколько этапов:

1. Если видеодомофон подбирается для квартиры, нужно выбрать формат подъездного оборудования. Есть два варианта - координатный и цифровой.

2. С консультантом следует обсудить вопрос относительно интеграции модели в подъездную систему.

3. Определиться с конкретным производителем. Накануне рекомендуется прочитать о самых известных брендах, чтобы понимать их ключевые отличия, знать сильные и слабые стороны.

4. Определиться сколько будет контролируемых зон, а также нужны ли дополнительные видеоустройства.

Также в ходе подбора соответствующего оборудования, стоит учесть и мелкие нюансы. Это цвет и размер корпуса вызывной панели, диагональ экрана, цветовые характеристики.

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