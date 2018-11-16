Серийные российские суперконденсаторы начнут использовать на УАЗах



Разработанные и запущенные в производство отечественным концерном «Вега» суперконденсаторные модули "Феникс" со сроком службы 12 лет будут устанавливать на автомобили Ульяновского автозавода. Об этом недавно договорились оба российских производителя.

На УАЗах новые суперконденсаторы "Феникс" появятся не как новомодный атрибут, а как источник гарантированного запуска двигателя машин в условиях отрицательных температур. Автолюбители смогут завестись даже в лютый мороз (до минус 50 градусов, по другим данным – до минус 65) с разряженным обычным аккумулятором. Суперконденсаторы снижают нагрузку на аккумулятор автомобиля, практически мгновенно отдают электроэнергию и устойчивы к перепадам температур. При этом срок службы устройств составляет 12 лет.

Добавим, что речь идет не об опытных, а уже о серийно выпускаемых устройствах российской разработки и производства, прошедших тестирование в условиях жесткого климата Арктики и Сибири.

