Новый российский автомобиль КО-440В2 на шасси КамАЗ для коммунальных служб



Востребованная и необходимая в любом городе и поселке мира техника – мусоровоз – также эволюционирует. Сегодня к таким машинам в России предъявляют все больше требований, подчас казалось бы взаимоисключающих: от компактности и вместительности до экономичности и простоты в обслуживании.

С учетом их создаются новые машины, такие как, например, российский автомобиль КО-440В2. Его разработали и запустили в серию в Нижегородской области на заводе «Коммаш» на базе современного шасси КАМАЗ-5325. Этот дизельный мусоровоз оснащен новым увеличенным кузовом на 80 загружаемых евроконтейнеров 1,1 куб. м. и перевозит до 6,34 тонн тонн отходов. Грузоподъемность манипулятора составляет 800 кг. Вместительная универсальная надстройка теперь может быть установлена на двух- и трёхосные шасси КАМАЗ-5325.







Как сообщают разработчики, в контейнере увеличен коэффициент прессования, что стало возможным благодаря использованию поршневой части гидроцилиндра подающей плиты, возможности регулировки давления подающей плиты и увеличению усилия прессования подающей плиты до 29 830 кгс. Гидроцилиндры подающей плиты были вынесены наружу на боковые стенки бункера, что продлевает их срок службы гидроцилиндров и облегчает обслуживание. Повышение прочности и износостойкости направляющих подающей плиты достигнуто за счёт применения профильного проката квадратного сечения 50х50 мм. Наличие дополнительных торцевых упоров из антифрикционных материалов на подающей плите исключает поперечное смещение плиты при движении. На автомобиле также внедрена новая современная гидравлическая система.

Фото завода-изготовителя.