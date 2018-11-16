В России проектируется новый тяжелый авиадвигатель Р-179ТВ1



В нашей стране ведется разработка еще одного перспективного авиационного двигателя тяжелого класса. Об этом сообщили предприятие из Москвы АМНТК «Союз» и компания «Металлист-Самара». Речь идет о силовом агрегате тягой 27,5 тонн.

Новый двигатель без редукторов носит обозначение Р179-ТВ1 и создается на базе апробированного газогенератора Р179-300, прошедшего ряд успешных испытаний. Согласно опубликованным проектным характеристикам, силовая установка для тяжелых самолетов военно-транспортной авиации будет иметь массу 3,7 тонны и удельный расход топлива на уровне 0,4 кг/кг/ч. Авиадвигатель Р179-ТВ1 будет оснащен системой автоматической диагностики двигателя с возможностью дистанционной передачи рабочих параметров, а усовершенствованное выходное устройство без использования «шеврона» обеспечит пониженный уровень шума в соответствие с требованиями ICAO. Оптимизация камеры сгорания двигателя позволит значительно снизить уровень вредных выбросов.

Где может быть использован новый силовой агрегат? Это тяжелые самолеты типа Ан-124 и разрабатываемый сегодня перспективный транспортный самолет нового типа для ВКС России (ПАК ВТА).

На рисунке: один из ранних эскизов перспективного тяжелого транспортного самолета Ил-106