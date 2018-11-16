Результаты установки городских камер высокого разрешения в столичном регионе

С недавних пор власти Москвы проводят масштабную реорганизацию общегородских систем видеонаблюдения. Старые модели камер заменяются на обновленные, более современные устройства, отличительной особенностью которых является запись в высоком разрешении. Исходя из последних данных, не менее 70% правонарушений в текущем году было успешно раскрыто благодаря такому нововведению.

Параллельно с этим растет спрос на подобные решения для частных лиц, которые беспокоятся о безопасности личной собственности. Отмечается, что немалая часть заказов, поступающих в магазин видеонаблюдения, относится как раз к приборам, работающим в высоком качестве. Причем речь идет не только о видеокамерах, повышается спрос на качественные видеорегистраторы и сопутствующие аксессуары. Производители предлагают огромное количество гаджетов, поэтому выбрать подходящую систему наблюдения сейчас можно без особых сложностей.

Преимущества высококачественных систем в городской среде

В общей сложности столица покрыта сетью из 167 тысяч камер, которые безостановочно фиксируют происходящее в радиусе их действия, обеспечивая тем самым безопасность жителей и гостей города. Реализуемое властями техническое переоборудование уже сейчас дает примечательный результат: с использованием высококачественных видеоматериалов раскрыто практически на 15% больше правонарушений, относительно прошлого года.

Интеграция новейших технологий играет свою роль и в антитеррористической работе. Активно реализуются технологии, позволяющие проводить автоматическую идентификацию людей, попадающих в объективы установленных на улице устройств.

Положительный эффект получают и другие государственные структуры. В частности, речь идет о жилищно-коммунальной сфере, сотрудники которой мониторят процесс уборочных, ремонтных и других работ на общегородских и придомовых участках. Узнать о примере успешного применения в регионах можно здесь:http://tehnoomsk.ru/content/видеонаблюдение-против-лесных-пожаров

Примечательны условия, реорганизации в данной сфере. Все работы по монтажу, обслуживанию и хранению поручаются сторонним компаниям, которые выполняют обязанности на основе государственных контрактов. В обязанности градоначальников входит как непосредственная оплата услуг, так и предоставление гарантии должного сохранения получаемого контента.

Использование на частной территории

Подобное решение имеет практическую ценность не только в масштабах города или региона. Многие владельцы частной и коммерческой недвижимости используют видеонаблюдение в качестве основы для охранных комплексов.

Оснащение комплекса качественным регистратором с объемным жестким диском позволяет правильно и надежно архивировать записываемый видеоконтент и при необходимости обратиться к его изучению. Используя возможность наблюдения в режиме реального времени уже неоднократно помогало предотвращать незаконное проникновение злоумышленников на территорию владений. Также материалы могут выступать доказательством при разрешении разных споров и даже во время расследования преступлений. Помимо этого, нужно отметить такие преимущества:

одновременный контроль нескольких участков;

охват больших площадей благодаря панорамным камерам;

доступ к видеозаписям в любой момент времени;

при организации надежного соединения – доступ к видео из любой точки через приложения для смартфонов;

возможность дополнительного оснащения датчиками движения и прочими аксессуарами.

Нельзя игнорировать и так называемый психологический эффект – немалая часть злоумышленников предпочитает не совершать преступления зная, что за ними следят видеокамеры.

Минимальный комплект оборудования

В первую очередь, планируя оснащение видеонаблюдением, рекомендуется определиться с тем, какая именно технология будет использоваться: аналоговая или цифровая. Первая обойдется дешевле, но не даст идеально четкой картинки. К тому же существуют определенные сложности с записью и архивацией данных, ведь качество может ухудшиться при конвертации аналогового сигнала в цифровой. Подробности этого процесса описаны в статье: https://ru.wikipedia.org/wiki/Захват_видео.

Если же бюджет позволяет и есть необходимость в максимальном качестве, то, без сомнений, выбор следует останавливать на цифровых устройствах. Помимо этого, стоит отметить оптимизацию и совместимость с разнообразными элементами охранных комплексов.

Классический набор обязательно должен включать в себя не только видеокамеры, но и надежный видеорегистратор. Допускается оснащение большими жесткими дисками, позволяющими хранить записи. Также встроенные разъемы поддерживают практически любой телевизор или монитор, для просмотра информации в реальном времени.

размещено на правах рекламы