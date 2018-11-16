Имена новых лидеров импортозамещения России объявят 19 ноября



В этот день в Большом зале Общественной палаты РФ состоится IV Торжественная церемония награждения лауреатов и номинантов Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2018», первой и единственной на сегодня в России авторитетной награды лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов. Одним из информационных партнеров ее является и наш медиаресурс.

В 2018 году конкурс проводится в 20 основных и 2 специальных номинациях. Новинкой этого года станет награждение в особой номинации «Приоритет-ПЕРСОНА», которая впервые в истории премии отметит личный вклад в успехи импортозамещения в России. Имена новых лауреатов «Приоритета-2018» станут известны не раньше вечера 19 ноября – до тех пор они держатся в строжайшей тайне.

В Торжественной Церемонии, которая назовет лидеров импортозамещения 2018 года, примут участие те, кто своим личным трудом и примером способствовал успехам в своих направлениях и отраслях. Это первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации С. А .Цыб, первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству В. В. Гутенев, председатель Комитета ГД РФ по обороне В. А. Шаманов, вице-президент ТПП РФ Д. Н. Курочкин, первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по энергетике И. А. Ананских, директор Фонда развития промышленности М. В. Петруца и другие.

Мероприятия конкурса, включая Торжественную церемонию награждения, которая ежегодно становится главным событием года в сфере импортозамещения, проходят при поддержке комитетов Государственной Думы ФС РФ, Минпромторга России, Минсельхоза России, Минэнерго России, Минкомсвязи России, ФАС России, «Деловой России», ТПП РФ, РСПП, а также практически всех отраслевых союзов ассоциаций страны.