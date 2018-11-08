Видеочат без настроек и установок программ: быстро и удобно

Мы все привыкли к общению через интернет: обычные чаты в социальных сетях, мессенджеры, специальные плагины. Решений много, но далеко не всегда ими по-настоящему просто и удобно пользоваться. Подчас пока установишь и зарегистрируешься в какой-то программе, введешь в нее массу личных данных, то еще много раз подумаешь, пользоваться ли ей дальше. Однако, можно обойтись и без сложных настроек, загрузок и прочих сложностей.

Без лишних действий

Сегодня есть такие доступные и главное бесплатные решения, что позволяют просто отправить другу или своим родственникам ссылку, и ваш собеседник, скопировав ее в строку браузера, может тут же связаться с вами по видеосвязи. Именно так реализовано общение на сайте «Кумит» free.coomeet.com. Давайте рассмотрим, насколько это простой и удобный онлайн-сервис. Заходим на сайт. Щелкаем по надписи в центре экрана «чат с другом», и в окошке видеочата у вас сразу появляется ссылка-приглашение. Просто копируем ее и отправляем тому, с кем планируем общаться. Ваш собеседник переходит по ней, и всё. Можете разговаривать. Главное – не забыть включить видеокамеру.

Да, и главное – никаких подписок, демо-версий и прочего попрошайничества, чем обычно страдают разные современные сервисы. В общем, для звонков друзьям, родственникам и быстрой связи в поездках решение крайне интересное. Опять же работает всё быстро: последние технологии сжатия видеосигнала удивляют скоростью работы.

Знакомства по-новому

Понятно, что при таких приятных технических возможностях разработчики сервиса не забыли о тех людях, кто хотел бы найти друзей с общими интересами или преодолеть психологический барьер при знакомстве. «Кумит» возвращает в жизнь позабытый уже многими принцип открытых первых чатов эпохи массового проникновения Интернета, когда можно общаться, с кем хочешь и о чем хочешь.

Создатели сервиса сообщают, что на их ресурсе соблюдается принцип анонимности. При этом между анонимностью и вседозволенностью проведена граница: пользователя, нарушающего принятые в нормальном обществе правила поведения и общения, на которого постоянно жалуются за плохое поведение, блокируют модераторы. Разумеется, правилами хорошего тона нигде не стоит пренебрегать.

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