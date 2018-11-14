К 120-летию советского конструктора Шаврова построили амфибию Ш-2.017 бис



На Средне-Невском судостроительном заводе, где строят боевые корабли для нашего флота, построили необычный самолет-амфибию. Это летающая лодка Ш-2.017бис, повторяющая внешне легендарный советский самолет Ш-2 авиаконструктора Вадима Шаврова, выпускавшийся в 1932-1950 годах. Первую выкатку машины приурочили к 120-летию конструктора.

Как сообщает портал «Корабел», проект начинали еще в 1990 году по инициативе группы любителей авиации под руководством подполковника ВВС Александра Селезнева. Инженеры предприятия тогда самостоятельно изучили документацию в архивах и оставшийся музейный экземпляр Ш-2. Но потом началась многолетняя эпоха финансовых проблем 1990-2000-х годов, и самолет забросили, правда, чудом сохранив уже восстановленную документацию и часть собранной машины. После того как несколько лет назад завод ожил вместе с российской «оборонкой», к амфибии вернулись с новыми силами. Собранный в итоге экземпляр отличается от оригинала более мощным современным двигателем и использованием в конструкции композитных материалов. Первый полет машины запланировали на 2019 год.

Ш-2 был известным самолетом: это был первый серийный самолет-амфибия в СССР. В нашей стране было собрано более 1500 таких амфибий, их активно использовали во время Великой Отечественной, при освоении Арктики, при проведении спасательных операций. Сегодня такие задачи возложены на вертолеты.





Источник фото: Корабел.ру