Новый российский комплекс СП-2010 для аэродромов готов к внедрению



В нашей стране успешно завершилась сертификация нового аэродромного комплекса для посадки самолетов в сложных метеоусловиях с резонаторными антеннами разработки челябинского радиозавода «Полет» (в составе государственного холдинга Росэлектроника). Что это за система?

Согласно данным разработчика, комплекс СП-2010 – это система метрового диапазона формата ILS III категории ICAO. В состав оборудования входят: программно-управляемый комплекс, шкаф дистанционного управления, 40-канальный курсовой радиомаяк с дальностью действия до 46 км, 40-канальный глиссадный радиомаяк дальностью до 18 км и аппаратура дальнего контроля. Также в состав системы посадки могут входить два или три маркерных радиомаяка или радиомаяк дальномерный посадочный РМД-П-2010.

Это первый в мире комплекс, не требующий уборки снега перед антеннами радиомаяка в зимний период, что обеспечивает сокращение эксплуатационных затрат. Также достоинствами новой российской разработки являются: повышенная надежность за счет использования новой элементной базы и передовых отечественных решений, уменьшенный объем аппаратуры, сниженное энергопотребление, 100-процентное резервирование основной радиоаппаратуры, программно-управляемое цифровое формирование модулирующих сигналов, непрерывный допусковый контроль излучаемых сигналов, дистанционный контроль и установка основных параметров с компьютера, подключенного к шкафу радиомаяка через кабель USB или со шкафа ДУ через выделенную линию связи, встроенный тестовый контроль и возможность ввода данных с клавиатуры компьютера. Используется единый шкаф управления и индикации текущего состояния радиомаяков РМА 2010, РМД-2010, РМД-П-2010, СП-2010. Имеется метео- и орнитологическая защита антенн курсового и глиссадного радиомаяков.

СП-2010 будет внедряться на российских гражданских и военных аэродромах уже в ближайшее время.