Российские складские роботы: стартуют первые поставки

Отечественная компания «Ронави» (Ronavi Robotics) готовится к отправке первым заказчикам партии своих складских роботов. «Техносфера.Россия» уже писала об этом проекте годом ранее (см. материал http://tehnoomsk.ru/node/2872).

Как сообщили в компании нашему медиаресурсу, в начале 2019 года будут выполнены поставки первых серийных роботов на склады нескольких заказчиков в России. Машины производятся в нашей стране с написанным в «Ронави» оригинальным программным обеспечением. Несмотря на то, что пока на сайте компании представлен только первый тип российского робота для обслуживания складов, представитель компании сообщил о разработке нескольких моделей таких машин, которые также будут представлены в начале следующего года.

Добавим, что предлагаемый сегодня робот от Ronavi Robotics рассчитан на работу с грузом до 1,5 тонны и так называемыми «европаллетами» (1200х800 мм). На одном складе может использоваться любое количество машин. Они автоматически подзаряжаются и объезжают препятствия. Колеса робота устроены так, что ему не нужно пространство для разворота: он может ехать боком. В отличие от людей-работников, для которых необходимо по нормам безопасности делать 2,5-метровые проходы между стеллажами, машине достаточно 1 метра — это огромная экономия места при сохранении действующих зданий складов. Также роботу не нужно освещение и комфортная температура.