Легендарный российский парусник встал на ремонт к своему 100-летию



100-метровый учебный парусный барк «Седов» в 2021 году отметит свой столетний юбилей. В его преддверии судно решено отремонтировать и после завершения ремонта покрасить в белый цвет. Парусник базируется в Калининграде и используется для обучения курсантов.

«Седов» был построен в 1921 году в Германии как транспортное судно «Магдалена Виннен II». В соответствии с решением Потсдамской конференции о репарациях Германии странам-победителям, судно передано Советскому Союзу в декабре 1945 года и переименовано в честь прославленного русского полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова (1877-1914). Пройдя капитальный ремонт в 1975-81 годах, барк служил учебным судном Рижского отряда учебных судов Минрыбхоза СССР. В 1991 и 1995 году под российским флагом парусник выигрывал международную парусную регату «Катти Сарк». В 2012 году «Седов» впервые прошел кругосветным маршрутом протяженностью более 13000 км. Несмотря на почтенный возраст, судно продолжает использоваться и поддерживается в хорошем техническом состоянии.

Интересный факт: «Седов» ходит под парусами из дакрона. Эта синтетическая плетеная нерастворяющаяся полиэстеровая нить, имеющая большую прочность, изготавливается путем закалки из нефтяного сырья. Такой материал служит очень долго и не требует особых условий хранения. Например, на российском паруснике паруса имеют возраст 16-27 лет и при этом пригоды для дальнейшей эксплуатации. Общая площадь парусов на барке «Седов» составляет около 4200 квадратных метров. При хорошем ветре судно может разгоняться под ними до 18 узлов (более 33 км/ч). На случай штиля парусник снабжен 2100-сильным дизелем.

