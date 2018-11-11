Новые российские тепловозы ТГМ8КМ для Кубы



Созданные в России дизельные экономичные локомотивы ТГМ8КМ с модернизированной универсальной гидропередачей в 2018 году поступили в эксплуатацию на железных дорогах Кубы. Первые машины этого типа заменили советские ТГМ4, отработавшие более 30 лет.

86-тонный ТГМ8КМ создан для работы в в условиях влажного тропического климата (расчетная температура воздуха в месте эксплуатации от 0 до плюс 40 градусов) и адаптирован для кубинской железнодорожной колеи 1435 мм. Тепловоз укомплектован российским двигателем 7-6Д49-02 Коломенского завода. Это V-образный 4-тактный 8-цилиндровый дизель жидкостного охлаждения с непосредственным впрыском топлива, газотурбинным наддувом c охладителем наддувочного воздуха.



Кабина рассчитана на работу одного машиниста. Электронная отечественная система учета топлива позволяет автоматически определять его количество и массу в топливном баке (уровень, плотность и температуру), проводить регистрацию и архивацию данных.

14-метровый локомотив имеет формулу 2-2 и обладает силой тяги длительного режима 21 тс на маневровом режиме и 10 тс на поездном режиме. Тепловоз производится на Людиновском тепловозостроительном заводе в Калужской области. Всего Куба получит более 60 таких локомотивов.