Построен второй 2,8-километровый подводный переход ВСТО-2 через Амур



Дочернее предприятие единого российского нефтепроводного оператора «Транснефть» - «ЦУП ВСТО» - завершило операцию по прокладке подводной части резервной нитки действующего подводного перехода второй очереди магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО-2) через реку Амур в районе Хабаровска.

Нефтепровод ВСТО работает с 2014 года, длина этой одной из крупнейших в мире нефтепроводных систем приближается к 5000 км. В составе второй очереди (ВСТО-2) построены дополнительные участки для присоединения к нефтяной магистрали Хабаровского нефтезавода (2015 год) и аналогичного предприятия в Комсомольске-на-Амуре (2018 год). Сейчас в районе Хабаровска ведется прокладка 34-километрового резервного (дублирующего) участка с подводным переходом через реку Амур длиной 2786,4 метров.

Подводную траншею сооружали около 5 месяцев. Она заглублена до 14 метров. Чтобы достичь проектных величин, пришлось вынуть и переместить свыше миллиона кубометров грунта. Он был складирован в специальных местах - картах намыва. На финальной стадии грунт возвращают в траншею, засыпав подводную часть нефтепровода.

Протаскивание дюкера (подводной части трубы) по ней заняло 8 дней. Учитывая интенсивный замыв подводной траншеи рекой, процесс протаскивания необходимо было ускорить. Но не в ущерб безопасности и надежности подводного перехода. Нефтепроводчики учли опыт сооружения подводных переходов через такие реки, как Дон, Енисей, Иртыш, Волга и Ангара. На берегу построили почти 600-метровую железную дорогу. Разместив плети дюкера на специальных тележках, сваривали их между собой - одновременно по два стыка. Это помогло значительно сэкономить время. В свою очередь укрупненная сборка позволила протаскивать сразу крупные плети длиной по 400-600 метров.

При строительстве подводного перехода применена труба с увеличенной толщиной стенки и велся повышенный контроль качества всех работ.

Добавим, что полностью все объекты на трассе ВСТО-2 будут введены в строй в 2020 году.