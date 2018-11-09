Выставка ретромашин и редких автомобилей в столице России (ФОТО)



В Москве в Центральном Доме художника открылась вторая выставка редких автомобилей. Предлагаем нашим читателям эксклюзивный фоторепортаж Андрея Брызгалова, сделанный вечером 8 ноября на предпоказе для представителей СМИ.

Выставка проходит до 18 ноября. В экспозиции представлены более 30 уникальных авто. Возраст машин охватывает почти 100 лет истории мирового автомобилестроения. Здесь можно увидеть самые разные экспонаты – от советских «Москвичей» и «двадцать первых» «Волг» до 12-цилиндрового Packard Twelve Coupe Roadster и BMW 503 Coupe из гаража арабского принца.







































«Техносфера. Россия» выражает организаторам благодарность за предоставленную возможность вживую изучить интересное собрание коллекционных автомобилей.