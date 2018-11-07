Какое будущее ждет ракету Союз-7?

Российская компания S7 Space (С7 Космические транспортные системы) создает свою версию многоразового носителя на базе проектируемой сегодня в нашей стране в РКК «Энергия» ракеты «Союз-5». В компании сообщают, что проект носит название «Союз-7» и будет использоваться для стартов с выкупленной в 2018 году S7 Space платформы «Морской старт» (Sea Launch), а также с Байконура.

Ранее 133-метровая платформа «Морской старт» (плавучий космодром) была совместным проектом России и США, с нее запускали российско-украинскую ракету «Зенит-3SL». С 1999 по 2014 годы с нее были запущены 36 таких носителей (из них 3 - неудачно). После государственного переворота на Украине в 2014 году проект остановился.

Выкупив платформу, отечественная компания развернула бурную деятельность по созданию носителя для нее. В частности, были взяты на работу ряд известных специалистов российской космической отрасли, работавшие ранее над проектами новых носителей в РКК «Энергия», а также в российском ВПК. В разработке находится многоразовая ракета «Союз-7» на базе «Союза-5» (о "Союзе-5" см. наши материалы - http://tehnoomsk.ru/node/3424 и http://tehnoomsk.ru/node/3140) и новый транспортный корабль. Для восстановления работы платформы в 2019-2021 годах до появления новой российской ракеты на украинском заводе «Южмаш» заказана сборка 3 новых ракет «Зенит-3SL» (российские двигатели на них будут установлены вне территории Украины).

В компании уже сделали предложение Роскосмосу сделать твердый (непредоплаченный!) заказ на 76 запусков новых многоразовых ракет «Союз-7» (в том числе 24 «Союз-7SL» – для «Морского старта») на период до 2042 года. Интересно, что в S7 Space рассчитывают запускать 2 версии новой ракеты-носителя – с площадки на Байконуре и с морской платформы. Также сообщается, что в российской компании не рассчитывают в своем развитии полностью на государство, а предлагают схему частно-государственного партнерства. Свою первую ракету «Союз-7» планируют отправить в космос в 2021-2022 годах.