Премия ПРИОРИТЕТ: Открытие нового импортозамещающего завода в Обнинске

Национальная премия в области импортозамещения «Приоритет» запустила серию пресс-туров на лучшие производственные площадки своих участников – наиболее современные и конкурентоспособные мощности российских компаний, достигших успехов в импортозамещении и экспорте своей продукции.

31 октября в Обнинске, на заводе «Ниармедик Фарма» начался выпуск нового вида высокотехнологичной продукции: реагентов для геномной регистрации и идентификации личности. Это уникальное для России производство представлено на Национальную премию в области импортозамещения «Приоритет-2018». Три компании в мире до этого момента занимались подобным производством: две в США и одна в Германии. Российских реагентов еще не было.

В криминалистике и в генетических исследованиях в последние годы широко применяются наборы реагентов (тест-системы), позволяющие сравнивать образцы ДНК и определять, принадлежат ли они одному человеку, либо родственникам, либо совершенно разным людям. До сегодняшнего дня такие наборы производились в России в незначительном количестве, а основной объем закупался у иностранных поставщиков. Трудность производства этой продукции обусловлена спецификой сложных биохимических технологий. С 31 октября 2018 года ситуация качественно изменилась.

В своем обращении к представителям СМИ генеральный директор «Ниармедик Фарма» В. Г. Нестеренко заявил: «Новая заводская площадка – это производство полного цикла, где все компоненты тест-систем будут производиться самостоятельно, по собственным технологиям, из сырья российских производителей. Благодаря уникальной технологии витрификации компонентов хранение новых тест-систем возможно при комнатной температуре, что значительно дешевле иностранных аналогов, которым для хранения и транспортировки требуется глубокая заморозка».

Добавим, что основными потребителями наборов для ДНК-анализа в России являются: Министерство внутренних дел РФ, Следственный комитет РФ, Министерство здравоохранения РФ, лаборатории судмедэкспертизы, ФСБ РФ, Министерство обороны РФ. В новое производство полного цикла инвесторы вложили 370 миллионов рублей. Площадь завода составляет 800 квадратных метров. Сейчас доля импортных реагентов на российском рынке составляет 90%, новый завод способен снизить ее вдвое. Отечественные аналоги, как минимум, в полтора раза дешевле импортных и могут храниться до 5 лет при комнатной температуре.

Уникальность серии пресс-туров «Приоритет» заключается в том, что оценивать качественные, количественные и технологические характеристики производств будут независимые эксперты: члены наблюдательного и экспертного советов премии. В этот раз от Премии «Приоритет» приняли участие эксперты: Виктор Александрович Дмитриев, генеральный директор АРФП, и Илларион Николаевич Бойко, заместитель директора по науке ФБУ «ГИЛС и НП» (Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик).

Принять участие в этих специальных акциях смогут номинанты премии «Приоритет» 2018 года, а также номинанты и лауреаты всех предшествующих лет. Новый проект Национальной премии в области импортозамещения позволит его участникам своими глазами увидеть самые современные российские производства и лично пообщаться с их создателями. Каждый пресс-тур приурочен к определенному корпоративному информационному поводу.