В двух регионах России будут тестировать беспилотный автотранспорт с 1 марта 2019 года

Как сообщает государственное предприятие «НАМИ», в качестве первых опытных территорий для начала в России опытной эксплуатации беспилотных автомобилей предложены Москва и Татарстан. В Минпромторге РФ сформулирована документальная база для эксперимента, который пройдет в течение 3 лет – до 1 марта 2022 года.

Главное в регламентирующих документах – новые понятия «владелец беспилотного автомобиля» и «водитель беспилотного автомобиля». В первом случае всё понятно, во втором несмотря на кажущуюся абсурдность, всё также серьезно: ведь никто не отменяет ответственность за исправность систем и программного обеспечения машины без водителя. Сообщается также, что во время эксперимента владелец беспилотного авто обязан выполнять видеофикасацию поездки и окружающей дорожно-транспортной обстановки, хранить записи не менее 10 лет и предоставлять доступ к ним по запросу МВД или Минпромторга. Полную ответственность за ДТП и прочие происшествия на дорогах с участием беспилотного авто, если вина не лежит на других участниках движения, несет владелец машины-робота.

Во время проведения тестов и после завершения программы итоги будут представлены в Правительство России для изучения и подготовки документальной базы для внедрения новых типов транспорта на всей территории страны.

Ранее «Техносфера.Россия» писала о текущих разработках в нашей стране для автоматизации транспорта. См. наши материалы: о беспилотной электрической «ГАЗели Некст» (http://tehnoomsk.ru/node/3360), о создании всепогодной системы вождения беспилотника (http://tehnoomsk.ru/node/3338), о беспилотном грузовике КамАЗ (http://tehnoomsk.ru/node/3166).