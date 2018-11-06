Новый спутник ГЛОНАСС-М успешно выведен на орбиту



Представители российского предприятия «ИСС имени Решетнева» (Красноярский край) сообщили об успешном запуске бортовых систем очередного отечественного навигационного спутника «ГЛОНАСС-М», выведенного 3 ноября на орбиту с военного космодрома Плесецк ракетой Союз-2.1б.

Новый 1400-килограммовый космический аппарат заменит один из тех, что уже отработал свой ресурс на орбите. Российский спутник занял свое место на запланированной орбите, стабилизировал своё положение и раскрыл крылья солнечных батарей. Специалисты «ИСС имени Решетнева» и Главного испытательного космического центра имени Титова (Краснознаменск) ведут тестирование систем нового аппарата, которому предстоит отработать на значительном удалении от Земли 7 лет.