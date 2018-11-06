Российская компания Элтекс сообщила о разработке 3 новых устройств



Предприятие «Элтекс» из Новосибирска на своем сайте разместила информацию о разработке новых устройств для передачи данных, которые будут запущены в производство в 2019 году. Это 2 новых Ethernet-коммутатора MES1428 и MES2428, а также компактная беспроводная точка доступа с LTE (2/3/4G) для автотранспорта и публичных мест WB-15-W.

По данным разработчика, MES1428 и MES2428 позволяют строить надежные сети с полным набором функций «за разумные деньги». Коммутаторы предназначены для подключения конечных пользователей к сетям малых и средних предприятий и сетям операторов связи с помощью интерфейсов Fast и Gigabit Ethernet. Устройства поддерживают виртуальные локальные сети, многоадресные группы рассылки и имеют расширенный набор функций безопасности. Также анонсирован выпуск двух версий данных коммутаторов со встроенными аккумуляторными батареями для стабильной работы. MES1428 и MES2428 появятся в продаже уже весной 2019 года.



Компактная всепогодная точка доступа WB-15-W новосибирской разработки рассчитана на использование с портальной авторизацией согласно действующим в России нормам безопасности для открытых wi-fi-точек. Конструктивно возможна работа на открытом воздухе при температурах от -45 °С до +60 °С . Устройство оборудовано 1 Ethernet-портом 10/100 Base-T и беспроводным интерфейсом Wi-Fi 802.11b/g/n. Изначально предусмотрен монтаж WB-15-W в салонах автобусов и поездов (крепления, разъем питания 9-36 В, питание производится через клеммы или по технологии Passive PoE). Также к устройству при необходимости можно подключать внешнюю антенну.



Добавим, что «Элтекс» работает на рынке уже много лет и производит надежное российское коммуникационное оборудование, которым пользуются отечественные операторы связи и ИТ/телеком-специалисты различных предприятий.