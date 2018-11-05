Реактор первой в мире плавучей АЭС выводят на рабочий режим



2 ноября успешно запущен первый из двух реакторов КЛТ-40С на борту первой плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) специальной постройки «Академик Ломоносов». Сейчас на находящейся в Мурманске станции идет процесс выведения реактора на рабочую мощность.

Загрузка ядерного топлива в первый реактор стартовала 25 июля, во второй реактор – в конце сентября (его запустят позже). Таким образом, оба реактора КЛТ-40С будут работать в стандартном режиме в начале 2019 года. На борту 144-метровой ПАТЭС «Академик Ломоносов» работают 69 человек. Водоизмещение несамоходного плавучего энергоблока превышает 21500 тонн.

Установленные на его борту реакторы спроектированы и изготовлены в Нижнем Новгороде, строительство велось в Санкт-Петербурге, после чего станцию в 2018 году отбуксировали в Мурманск, на базу Росатомфлота. В 2019 году «Академик Ломоносов» отбуксируют к месту службы – арктический порт Певек. Здесь станция будет присоединена к построенной наземной инфраструктуре.