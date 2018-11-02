О разработках российского завода Морион в области связи для Российской армии



В 2018 году предприятие «Морион», известное в годы СССР как «Пермский завод АДС», представило ряд телекоммуникационных разработок для наших военных на отечественной элементной базе.

Как сообщают представители предприятия, «Морион» разработал образцы коммутаторов Ethernet морского исполнения с гигабитными оптическими и медными портами со специальными пыле- и влагозащищенными разъемами и влагозащитным покрытием плат. На этой же платформе начата разработка широкой линейки коммутаторов с различными типами и количеством портов, блоками электропитания, формфакторов, исполнения защиты корпусов и разъемов. Все исходные коды программного обеспечения коммутаторов написаны специалистами инженерно-технического центра предприятия в Перми. Все это позволяет создавать коммутаторы с учетом специализированных требований связистов различных родов войск и на различных уровнях сети.

Готово к поставкам в армию и оборудование мультисервисного доступа (АМД-140, ОГМ 12-РФ). Эта аппаратура обеспечивает подключение разнообразных сервисов – команд управления, каналов ТЧ, сигнализации, цифровых сигналов данных, пакетной коммутации, что позволяет объединить оборудование связи различных типов и поколений, организовать канал передачи данных как по существующим линиям связи, так и по новым медным и оптическим линиям. Такой подход к модернизации сети связи решает задачи расширения возможностей существующей инфраструктуры и поэтапной миграции к пакетной передаче данных, что в конечном счете позволяет сэкономить бюджет и на развитии, и на обслуживании всей сети.

«Морион» разработал «импортозамещающий» мультиплексор ОГМ-12-РФ. Он построен на российской элементной базе, обеспечивающей, в том числе, его радиационную стойкость.





По собственной инициативе на заводе создали КБР-01 - комплект быстрого развертывания связи для российских военных. Комплект оборудования КБР-01 позволяет в случае вывода из строя всех линий связи в оперативном порядке организовать линию связи и управления в режиме «точка-точка» для передачи речевой информации, цифровых потоков и пакетных данных. Комплект обеспечивает работу как по оптическому, так и по медному тракту. Корпус оборудования герметичный, что важно при эксплуатации в полевых условиях.



Добавим, что «Морион» (в советское время – Пермский завод АДС) разработал немало систем для военных связистов. В их числе надежные системы уплотнения линий связи П-304 «Ястреб» (выпускались в 1964-1980 гг.), П-300 «Топаз» (1973-1987 гг.), П-330 «Азур» (1980-1997 гг.). В 2013-2017 годах был реализован крупный проект внедрения аппаратуры цифрового преобразования линейного сигнала в РВСН. В 2016 году запущено в эксплуатацию оборудование мультиплексирования в составе комплекса «Дина» - береговой системы связи беспроводного широкополосного доступа для ВМФ.