Создан российский 4D-радар для автомобилей и беспилотного автотранспорта



Отечественная компания Cognitive Technologies ведет подготовку к серийному производству своей новой 4-мерной бортовой радиолокационной станции (РЛС). Как сообщают разработчики, их радар с высокой точностью (почти 98%) определяет координаты, размеры и скорость объектов на дальности до 180 метров.

РЛС получила название Cognitive Imagine Radar. Ее главное отличие от всех известных аналогичных разработок в мире – это первый готовый к производству 4D-радар для автомобилей, который определяет не только пространственные координаты и скорость объектов, но также и их форму. Компания начнет серийный выпуск новых радаров уже в 2019 году. Причем имеется соглашение о поставке одному из крупных автопроизводителей 200 000 таких РЛС для комплектации машин.





Как сообщают создатели российского четырехмерного радара, он работает в диапазоне 76-81 ГГц. Угол сканирования по азимуту – 90 градусов, по высоте – 15 градусов (второй показатель не нуждается в увеличении при поездках по автодорогам). Точность определения - 10 сантиметров!

В основе 4D РЛС – фазированная антенная решетка, перемещающая луч без механических приспособлений. Радар имеет режим синтезированной апертуры – он создает объемную карту местности с объектами на ней. При работе радара в режиме синтезированной апертуры, он записывает принимаемое с заданного направления отраженное излучение. Запись ведется на протяжении некоторого времени и одновременно сопоставляется с данными навигационного оборудования. Траектория, на протяжении которой велась запись, называется интервалом синтезирования. После обработки записанных данных подсистемы радара выдают информацию обо всех наблюдаемых объектах с высокой разрешающей способностью.

Сейчас в мире кроме России ведутся разработки аналогичных систем для автотранспорта в 4 странах: Япония, Германия, Индия и Израиль. Похоже, что русская компания станет одним из мировых лидеров в этом направлении.