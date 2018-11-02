Российские автомобили «Аурус»: все машины проданы на 2 года вперед

После успешного дебюта первого поколения нового семейства российских машин премиального сегмента «Аурус» (Aurus, бывш. «проект Кортеж») в 2018 году их мелкосерийное производство оказалось буквально загружено заказами до 2020 года включительно. Это около 300-350 машин.

«Техносфера.Россия» уже писала о том, как в этом году начал свое победное шествие совершенно новый проект отечественного автопрома от легендарного НАМИ (см. наши материалы о том, как «Аурусы» впервые поступили в президентский гараж, дебютировали за пределами России во время визита Путина в Финляндию на переговоры с главой США, а также покорили посетителей на Московском международном автосалоне). Также в течение этого года стало известно и о том, что за коробки передач стоят на новых лимузинах (см. материал - http://tehnoomsk.ru/node/3332) и о том, что в проект по выпуску первых в 21 веке серийных отечественных лимузинов привлечены средства инвестиционного фонда из ОАЭ (см. материал - http://tehnoomsk.ru/node/3246).

Приборная панель нового российского лимузина.

Так выглядит минивэн семейства «Аурус»

В итоге на 2019-2020 годы НАМИ получило заказ на сборку более 300 автомобилей, каждый стоимостью от 10 миллионов рублей и более. Ранее сообщалось, что в случае успешного старта продаж, ориентировочно с 2021 года, будет развернут более масштабный выпуск «Аурусов» - на уровне в несколько тысяч машин ежегодно.

На фото внизу: Президент России демонстрирует ходовые качества нового лимузина «Аурус» Президенту Египта.