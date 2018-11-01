Новая российская внедорожная мобильная солнечная электростанция с КПД 23%



Группа российских инженеров из ГК «Хевел», НПО «Победа» и Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС» создали автономную мобильную энергоустановку, использующую энергию солнца и построенную на новых отечественных фотоэлектрических элементах. Оборудование смонтировано на автоприцепе повышенной проходимости с пневмоподвеской.

Как сообщают разработчики, они спроектировали и собрали первый полнофункциональный образец всего за 3 недели. Благодаря высокому для использованных солнечных батарей КПД (23%) мощностью 1,8 кВт, на полную зарядку аккумуляторных батарей станции емкостью 19,2 кВт*ч тратится около 10 часов. Такие характеристики позволяют обеспечивать энергией находящиеся в труднодоступных местах группы людей. Пиковая нагрузка, на которую рассчитано оборудование, составляет 3,5 кВт. Также в конструкции станции имеется мачта с мощными светодиодными приборами, позволяющая освещать пространство вокруг нее на 360 градусов. Максимальное время работы без подзарядки составляет 50 часов.

Российские инженеры, реализовавшие проект, говорят, что такие мобильные станции можно использовать в любых условиях практически по всей планете. Дополнительный плюс такого источника энергии – его легко можно доставить в места чрезвычайных ситуаций, а внедорожная платформа позволяет практически не обращать внимания на дорожные условия.





