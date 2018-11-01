Представлен новый российский троллейбус KАМАЗ-62825



Отечественный автопроизводитель показал свой новый городской низкопольный троллейбус большого класса KAMAЗ-62825 с увеличенным автономным ходом и литий-титанатными аккумуляторами (LTO).

Этот троллейбус со снаряженной массой до 18 тонн способен перевозить до 85 человек (33 места для сидения), развивая скорость до 70 км/ч. Изначально в базовую комплектацию входят: электронный маршрутоуказатель, антивандальные сиденья, светодиодная система освещения салона, тонированные стёкла. Благодаря наличию двух тяговых двигателей троллейбус способен преодолевать уклоны до 18%.

12-метровая машина интересна не только своей возможностью работать без контактной сети, преодолевая на аккумуляторах расстояние до 20 километров (при подключении к контактной сети литий-титанатные АКБ заряжаются полностью за 20 минут). Предусмотрена рекуперация энергии при торможении, которая позволяет возвращать кинетическую энергию обратно в накопители, тем самым экономя электроэнергию. Это особенно заметно при движении по городу с большим количеством остановок и торможением перед ними.

