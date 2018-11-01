Премьера нового российского 56-дискового сервера на 8-ядерном Эльбрусе



1 ноября в Москве будет впервые показана новая российская система хранения данных высокой плотности «Протей» (Bitblaze Proteus), созданная компанией из Омска «Промобит». СХД использует 8-ядерный процессор «Эльбрус-8С» и полностью соответствует самым жестким требованиям российского законодательства в области хранения данных.

Согласно информации разработчика, на борту сервера установлены 128 Гбайт оперативной памяти, 56 3,5-дюймовых жестких дисков (LFF) с вертикальной установкой и дополнительный блок с 3 жесткими дисками 3,5 дюйма (или 8 дисками 2,5 дюйма, SFF). Общий объем данных достигает 784 ТБ + 42 ТБ. Габариты новой российской СХД – 4U, глубина – 850 мм.

В разработке использовано российское программное обеспечение компаний RAIDIX и «Промобит».

