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01.11.2018

Премьера нового российского 56-дискового сервера на 8-ядерном Эльбрусе

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1 ноября в Москве будет впервые показана новая российская система хранения данных высокой плотности «Протей» (Bitblaze Proteus), созданная компанией из Омска «Промобит». СХД использует 8-ядерный процессор «Эльбрус-8С» и полностью соответствует самым жестким требованиям российского законодательства в области хранения данных.

Согласно информации разработчика, на борту сервера установлены 128 Гбайт оперативной памяти, 56 3,5-дюймовых жестких дисков (LFF) с вертикальной установкой и дополнительный блок с 3 жесткими дисками 3,5 дюйма (или 8 дисками 2,5 дюйма, SFF). Общий объем данных достигает 784 ТБ + 42 ТБ. Габариты новой российской СХД – 4U, глубина – 850 мм.
В разработке использовано российское программное обеспечение компаний RAIDIX и «Промобит».
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Тэги: 
BitBlaze Proteus
сервер Протей
СХД
Омск
Москва
БитБлейз
Эльбрус-8С
Raidix
импортозамещение
российский процессор
Разделы: 
ИТ-сфера

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